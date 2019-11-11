ВИДЕО | Мартин Хельме: если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится(39)
Мартин Хельме подтвердил Delfi, что EKRE по-прежнему поддерживают министра сельской жизни Мартина Ярвика, несмотря на скандал с листерией.
Мартин Хельме подтвердил Delfi, что EKRE по-прежнему поддерживают министра сельской жизни Мартина Ярвика, несмотря на скандал с листерией.
Хельме отметил, что если Ярвика заставят уйти в отставку, то правительство развалится. Он добавил, что это показало бы, что EKRE не доверяют.
По его словам, Райво Аэг пообщался с Ярвиком и утверждает, что СМИ неправильно его поняли.
Хельме также заявил, что обвинения в отношении Марти Куузика были сфабрикованы.
Юри Ратас прокомментировал то, что министры EKRE постоянно попадаются на лжи, тем, что у лжи ноги коротки.
Ратас встретится с Ярвиком в 18 часов. После коалиционного совета партнеры по коалиции заявили, что на этой встрече персональный вопрос Ярвика не обсуждали.
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