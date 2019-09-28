ВИДЕО | Март Лаар о крушении "Эстонии": для перевозки оружия от Эстонии требуется разрешение. Я его не давал
Известный эстонский политик, занимавший пост премьер-министра Эстонии с 1992 года по 8 ноября 1994, то есть в момент гибели парома "Эстония", в пятницу дал интервью Delfi TV, в котором ответил и на вопросы, касающиеся катастрофы.
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