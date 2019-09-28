ВИДЕО | Март Лаар о крушении "Эстонии": для перевозки оружия от Эстонии требуется разрешение. Я его не давал

"Я об этом не знал, не верю в это и сейчас", — ответил Лаар на вопрос, перевозилась ли на пароме военная техника.

Что всё-таки произошло с "Эстонией"? "Я знаю то, что содержится в отчете следственной комиссии, — сказал он. — Я не могу утверждать, что это и есть абсолютная правда".

По его воспоминаниям, 25 лет назад казалось просто невозможным, чтобы на дно пошел такой большой теплоход.

Лаар заверил, что Эстония как государство точно не перевозила на борту парома какую-либо военную технику, для такой деятельности разрешение не выдавалось. "Я не знаю, перевозила ли что-то Швеция или нет", — добавил он.

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