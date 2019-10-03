ВИДЕО: Март Хельме предложил ужесточить порядок выдачи вида на жительство

Министр внутренних дел Март Хельме выступил с предложением выдавать половину видов на жительство только на основании разрешения министра и исходя из государственных интересов. Данные меры, по словам Хельме, помогут взять под контроль нелегальную рабочую силу.
Хельме отметил, что нужно отойти от ситуации, когда в начале года самые активные желающие забирают все квоты и остальные остаются с носом, поэтому следует разделить систему на две части.
Министр предложил установить на 2020 год квоту в размере 1314 видов на жительство, половина из которых, то есть 650 будет выдана только в случае наличия весомого государственного интереса и с разрешения министра.
Квота не касается граждан ЕС, стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Японии и США, а также иностранных студентов и преподавателей, работников стартапов и специалистов, получающих зарплату в размере как минимум двух средних по Эстонии зарплат. Работники обрабатывающей промышленности, строительного, транспортного, гостиничного, обслуживающего секторов под квоты попадают.
Хельме отметил, что его удивляет критика со стороны работодателей, для которых главное — иметь возможность ”и дальше эксплуатировать рабский труд”.
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