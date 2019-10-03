ВИДЕО: Март Хельме предложил ужесточить порядок выдачи вида на жительство

Хельме отметил, что нужно отойти от ситуации, когда в начале года самые активные желающие забирают все квоты и остальные остаются с носом, поэтому следует разделить систему на две части.

Министр предложил установить на 2020 год квоту в размере 1314 видов на жительство, половина из которых, то есть 650 будет выдана только в случае наличия весомого государственного интереса и с разрешения министра.

Квота не касается граждан ЕС, стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Японии и США, а также иностранных студентов и преподавателей, работников стартапов и специалистов, получающих зарплату в размере как минимум двух средних по Эстонии зарплат. Работники обрабатывающей промышленности, строительного, транспортного, гостиничного, обслуживающего секторов под квоты попадают.