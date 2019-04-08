ВИДЕО | Март Хельме: Польша — наш самый важный стратегический союзник

”Упомянуто, что Эстония продолжит в качестве члена Европейского союза”, — ответил на это замечание лидер EKRE Март Хельме и добавил, что новое правительство планирует существенно укрепить сотрудничество с Польшей. ”Мы считаем Польшу нашим самым важным стратегическим союзником”, — сказал он Delfi и отметил, что Польша обладает как военной мощью, так и геополитически интересом в обеспечении независимости стран Балтии.

Что касается Евросоюза, то, по мнению EKRE, ЕС не должен представлять собой федерацию или империю, а должен являться союзом национальных государств. ”Мы считаем, что многообразие обогащает”, — сказал Хельме. По его словам, Европейский союз — это ”большая и сложная махина” и у Эстонии может не быть много общего с некоторыми другими странами ЕС (например, Мальтой, Португалией, Грецией).