ВИДЕО: Март Хельме по-прежнему уверен: Delfi подделал фото с концерта ”Песни Общей Эстонии”

Март Хельме не хочет верить, что на концерте ”Песни Общей Эстонии” было так много народа. Его позиция, однако, по сравнению с воскресными высказываниями, несколько смягчилась.

Сегодня он сказал, комментируя ситуацию, что делала вывод о подделке фото на основании анализа и утверждений из соцсетей. ”И у меня тоже осталось впечатление, что народу — в три раза больше”, — утверждает Хельме-старший.

Напомним, как развивались события.

После концерта ”Песни Общей Эстонии” в соцсети начали распространяться подозрения, якобы фото с мероприятия смонтированы: на самом деле, народу там было гораздо меньше. Вчера Март Хельме заявил, что Delfi утроил на своих фото количество посетителей.

Данную информацию опубликовали порталы lõunaeestlane.ee и rahvuslane.ee. В соцсетях началось живое обсуждение. Люди всерьез посчитали, что фотографы мероприятия хотели показать большее количество народа, нежели было в действительности. Данную конспирологическую теорию подхватил и председатель EKRE и будущий глава МВД Март Хельме, заявив в эфире в качестве факта, что Delfi при помощи фотомонтажа утроил публику на концерте.