ВИДЕО | Март Хельме о своих высказываниях: видимо, я должен ограничить свою мыслительную деятельность

Завершая первый год пребывания в правительственной коалиции Март Хельме коснулся обещания изменить риторику EKRE, которая в каком-то смысле не изменилась. "Мы говорим совершенно прямым текстом, мы не крутим, не ищем какие-то эвфемизмы, а говорим о вещах так, как, по нашему мнению, они есть", — поясняет он и критикует СМИ за то, что, как пресса истолковывает риторику EKRE.

О своих высказываниях он иногда сожалел. "Забывался и входил в роль такого лектора или пропагандиста и… думал вслух, скажем так, — сказал Хельме и добавил: Я видимо должен начать ограничивать свою мыслительную деятельность".

Проведенный в правительстве год был лично для Хельме очень тяжелым. "Избирательная кампания, коалиционные переговоры, вживание в должность", — перечисляет он происходившие события. Говоря о сложности работы он ссылается на свое вчерашнее интервью в Eesti Päevaleht, где речь шла вызовах в сфере внутренней безопасности в ближайшее десятилетие.

"Было очень трудно, но самое обидное, когда в прессе начинают издеваться, что мол — старик, 70 лет, лысый, иди на пенсию… Знаете, я в очень хорошей форме. Я вообще не старый, лысый — конечно, но не совсем. Можно было бы обойтись и без этих оценок", — сказал Хельме.

Чему научил лидера EKRE 2019 год? "Человек всю жизнь учится, а умирает всё равно дураком", — пошутил в ответ Хельме.