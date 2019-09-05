ВИДЕО | Март Хельме о создании резерва внутренней защиты: деньги всегда найдутся

Резерв может потребоваться, по словам Хельме, в различных ситуациях. "К примеру, у кого-то из наших соседей случится природная или техногенная катастрофа, и разом на нашей границе окажутся тысячи и тысячи человек, желающих попасть в Эстонию", — описывает один из возможных сценариев министр. "Погранохрану нужно будет очень быстро усилить. Нам придется заниматься процедурой по сотням, а может тысячам человек", — добавил Хельме. К тому же нужно будет для этих людей организовывать ночлег и питание.

Резерв будет необходим на случай массовых беспорядков и появления так называемых "зеленых человечков". Использование вооруженных сил в некоторых случаях нецелесообразно, так как речь не идет о военном конфликте. Кайтселийт — добровольная организация. "Такое внутреннее подразделение могло бы в этих случаях взять решение проблем на себя. Государство должно быть готово", — считает Хельме.

Предположительно, на создание резерва уйдет 20 млн евро. По заверению министра, анализ для изыскания средств сделан. Глава МВД сообщил, что деньги возьмут из бюджета, но не уточнил за чей счет будут покрыты данные расходы.

Хельме сообщил, что в планах правительства провести аудит бюджета. "Посмотрим, насколько много там вообще таких трат, чье время ушло много лет назад и которые больше не нужны. Знаете, деньги всегда можно найти", — заметил он.