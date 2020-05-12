ВИДЕО | Март Хельме о новой погранохране: к Иванову дню первое спецподразделение должно быть укомплектовано

Министр обосновал свои слова о критичности этого 32,5-километрового участка тем, что там наиболее активно идет контрабанда и совершается большое число нелегальных переходов границы. К тому же, это участок, где сходятся границы Эстонии, России и Латвии.

"Это самый сложный и требующий наиболее быстрого строительства район", - сказал Хельме.

По его словам, впереди - большая работа по реорганизации всей инфраструктуры погранохраны. Ее частью станут дополнительные подразделения, формирование которых сейчас происходит.

"К Иванову дню должно быть укомплектовано первое подразделение в составе 70 человек", - уточнил Хельме. Оно будет разделено на две части: одна половина - для Северной Эстонии, вторая - для Южной.

Как отметил Хельме, местные жители Юго-Востока довольны строительством границы, оно оживит хозяйственную и экономическую жизнь региона, даст местным предпринимателям заказы, а обычным жителям - работу.

За три года генподрядчик - AS Merko Ehitus Eesti - должен освоить 20 миллионов евро и обустроить первый участок юго-восточной границы длиной 23,5 км в районе схождения границ Эстонии, Латвии и России.

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