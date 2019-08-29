29.08.2019, 21:46

ВИДЕО | Март Хельме назвал сроки работ по обустройству восточной границы


rus.delfi.ee
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Министр внутренних дел и председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме подтвердил, что стоимость обустройства восточной границы удалось существенно снизить.

По его словам, на сооружение пограничной инфраструктуры уйдет не 320 млн евро, как первоначально планировалось. По его словам, строительство опытного участка высветило очень много возможностей сэкономить, а также технологические недочеты и необходимость корректировок.

По состоянию на сегодняшний день из проекта вычеркнуты ограждения от животных, создание песчаной насыпи, контрольно-следовой полосы, сужены технологические дороги. Благодаря развитию техники наблюдения, по словам Хельме, больше вообще следовая полоса не нужна.

Как сообщил министр, стоимость обустройства границы сейчас находится в пределах 130 млн евро. Необходимую технику для мониторинга хотят установить латыши.

Основные работы планируется начать в следующем году, а завершить — к 2023 году.

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