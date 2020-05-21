ВИДЕО | Март Хельме: мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники

В конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр юстиции Райво Аэг.

В начале пресс-конференции Ратас еще раз подчеркнул, что коронавирус никуда не делся.

Премьер-министр сообщил, что информированность проживающих в Эстонии эстонцев и русских в вопросах коронавируса примерно одинакова и составляет более 90%. 87% жителей Эстонии довольны тем, как разрешилась в Эстонии ситуация по сравнению с другими странам.

По-прежнему большая проблема — экономический кризис, для разрешения которого необходимо принять дополнительные меры. Например, поддержать строительный сектор, ситуация в котором, по словам Ратаса, усугубится к концу года.

Министр Март Хельме в свою очередь сообщил, что министерство окружающей среды и правительство разрешило приступить к строительству восточной границы без проведения исследования влияния на окружающую среду. Хельме отметил, что была проведена предварительная оценка и она показала отсутствие какого-либо негативного влияния на экологию. ”Надо продолжить строительство в усиленном темпе”, — подчеркнул министр и добавил, что осуществление контроля на границах забирает очень много ресурсов.

Также зашел вопрос о проблеме нехватки иностранных работников. Март Хельме подчеркнул, что в этом вопросе государство должно действовать с крайней ответственностью и на самом деле проблема выдуманная.

”Теперь получается, что мы не можем ни собирать клубнику без украинцев, ни варить без украинцев, ни строить…Скоро, наверное, мы не сможем и издавать газеты без украинцев, выпускать телепередачи”, — сыронизировал Хельме. Он отметил, что если мы не пересмотрим свой подоход, то через десять лет количество украинцев в Эстонии будет равняться не количеству населения Пярну, как сейчас, а количеству населения Таллинна. ”Разве это то, чего все хотят?” — спросил он.

”Я считаю, что мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники”, — заявил министр и сразу же посоветовал журналистам использовать эту фразу в качестве заголовка.