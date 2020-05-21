21.05.2020, 12:02

ВИДЕО | Март Хельме: мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники

 (81)
EST
Valisuse pressikonverents
Valisuse pressikonverentsFoto: Rauno Volmar

Сегодня на традиционной пресс-конференции правительства был дан обзор о текущей ситуации в Эстонии. Были затронуты также вопросы строительства восточной границы и иностранной рабочей силы.

В конференции приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме и министр юстиции Райво Аэг.

В начале пресс-конференции Ратас еще раз подчеркнул, что коронавирус никуда не делся.

Премьер-министр сообщил, что информированность проживающих в Эстонии эстонцев и русских в вопросах коронавируса примерно одинакова и составляет более 90%. 87% жителей Эстонии довольны тем, как разрешилась в Эстонии ситуация по сравнению с другими странам.

По-прежнему большая проблема — экономический кризис, для разрешения которого необходимо принять дополнительные меры. Например, поддержать строительный сектор, ситуация в котором, по словам Ратаса, усугубится к концу года.

Министр Март Хельме в свою очередь сообщил, что министерство окружающей среды и правительство разрешило приступить к строительству восточной границы без проведения исследования влияния на окружающую среду. Хельме отметил, что была проведена предварительная оценка и она показала отсутствие какого-либо негативного влияния на экологию. ”Надо продолжить строительство в усиленном темпе”, — подчеркнул министр и добавил, что осуществление контроля на границах забирает очень много ресурсов.

Также зашел вопрос о проблеме нехватки иностранных работников. Март Хельме подчеркнул, что в этом вопросе государство должно действовать с крайней ответственностью и на самом деле проблема выдуманная.

”Теперь получается, что мы не можем ни собирать клубнику без украинцев, ни варить без украинцев, ни строить…Скоро, наверное, мы не сможем и издавать газеты без украинцев, выпускать телепередачи”, — сыронизировал Хельме. Он отметил, что если мы не пересмотрим свой подоход, то через десять лет количество украинцев в Эстонии будет равняться не количеству населения Пярну, как сейчас, а количеству населения Таллинна. ”Разве это то, чего все хотят?” — спросил он.

”Я считаю, что мы не можем обменивать национальное государство на несколько тонн клубники”, — заявил министр и сразу же посоветовал журналистам использовать эту фразу в качестве заголовка.

”Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе”, — еще раз подчеркнул министр. Он сказал, что если посмотреть на фирмы, которые больше всего недовольны нехваткой иностранных рабочих рук, то возникает много вопросов, например, по части уплаты налогов. Хельме отметил, что как в аграрном, так и строительном секторе много налоговых махинаций и зарплат в конвертах, и правительство намерено ужесточить контроль.

Смотрите видео!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: