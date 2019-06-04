ВИДЕО | Март Хельме: мне все равно, доверяете вы мне или нет

Вчера в Рийгикогу провалился вотум недоверия министру внутренних дел Марту Хельме (EKRE). В затянувшемся надолго туре вопросов-ответов министр озвучил утверждения, правдивость которых Кадри Симсон опровергла после пары телефонных звонков. Одновременно Март Хельме сообщил, что ему все равно, доверяет ли ему оппозиция.
Председатель EKRE, отвечая на вопрос Вильи Тоомаст (Партия реформ), сказал, что для выяснения обстоятельств возможного случая домашнего насилия со стороны бывшего министра Марти Куузика позвонили его бывшей жене. Март Хельме добавил, что в телефонном разговоре вопросы задавал премьер-министр Юри Ратас, а не сам Куузик.
После этого заявления Кадри Симсон (Центристская партия) на некоторое время ушла из зала, чтобы позвонить как Ратасу, так и министру финансов Мартину Хельме, чтобы проверить утверждение министра внутренних дел.
"Они оба утверждают, что в этом разговоре премьер-министр был не более чем слушателем. Он не задавал никому вопросы", — сказала Симсон позднее в своем выступлении.
Андрес Сутть (Партия реформ) выразил беспокойство по поводу того, что если эмоциональный момент доводит министра до того, что он не помнит или лжет, то ему очень сложно доверять.
"Но вы ведь не доверяете мне так или иначе. Так что, честно говоря, мне довольно-таки все равно, доверяете вы или нет", — сказал на это Март Хельме.
Вотум недоверия Марту Хельме поддержали 46, против него были 53 депутата. Кроме оппозиции, выражение недоверия министру внутренних дел поддержала Виктория Ладынская-Кубитс (Isamaa).
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