ВИДЕО | Март Хельме: и не надейтесь! EKRE останется у власти

Бывший руководитель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) депутат парламента Март Хельме сказал сегодня в Рийгикогу, что отставка премьер-министра Юри Ратаса не стала для него сюрпризом.
Сегодня рано утром после многочасовых консультаций в парламентской фракции лидер центристов Юри Ратас сообщил, что уходит в отставку, так как не может исполнять обязанности главы правительства в то же самое время, как Центристская партия признана подозреваемой в коррупционном преступлении.
Хельме сказал сегодня Delfi в здании Рийгикогу, что решение Ратаса не стало для него сюрпризом, а также то, что EKRE останется у власти.
”Меня удивляет глупость журналистов. Вы считаете, что у вас праздник — нет, вы снова останетесь с носом. EKRE останется у власти”, — заверил он.
И напоследок добавил: ”И не надейтесь!”
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.
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