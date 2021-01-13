ВИДЕО | Март Хельме: и не надейтесь! EKRE останется у власти

Сегодня рано утром после многочасовых консультаций в парламентской фракции лидер центристов Юри Ратас сообщил, что уходит в отставку, так как не может исполнять обязанности главы правительства в то же самое время, как Центристская партия признана подозреваемой в коррупционном преступлении.

Хельме сказал сегодня Delfi в здании Рийгикогу, что решение Ратаса не стало для него сюрпризом, а также то, что EKRE останется у власти.

”Меня удивляет глупость журналистов. Вы считаете, что у вас праздник — нет, вы снова останетесь с носом. EKRE останется у власти”, — заверил он.

И напоследок добавил: ”И не надейтесь!”

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.