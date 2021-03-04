ВИДЕО| Март будет очень тяжелым. Ситуация намного серьезней, чем была прошлой весной. Правительство не исключает локдауна, но надеется избежать его

В пресс-конференции приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр административного управления Яак Ааб и министр здоровья и труда Танель Кийк.

Кая Каллас начала пресс-конференцию с того, что Эстония по сути находится в режиме чрезвычайной ситуации. Заболеваемость очень высокая, установлены жесткие ограничения. Более жесткие, чем прошлой весной. Мы все должны принимать во внимание, что у нас по сути режим ЧС. Как минимум март будет очень тяжелым.

”Мы должны продержаться этот месяц, пока цифры не начнут падать и нагрузка на систему здравоохранения снизится”, — сказала премьер-министр. Правительство после обеда утвердит пакет мер помощи пострадавшим секторам экономики.

Танель Кийк повторил слова Каллас о том, что в Эстонии уже по сути ЧС. Можно объявить режим ЧС официально, но это ничего не изменит. Министр выразил надежду, что жители Эстонии в состоянии поступать разумно. ”Всегда есть кто-то, кто думает, что земля плоская. Всегда есть кто-то, кто считает, что коронавирус выдуман. Но мы не должны обращать на них внимания”, — отметил он. Кийк тоже подчеркнул, что март будет тяжелым и мы должны приложить усилия, чтобы справиться с ситуацией.

Яак Ааб, говоря о критике действий правительства, затронул случай со смертью вакцинированного спасателя. Он призвал обращать внимание не только на отрицательные, но и на положительные примеры. Каллас выразила соболезнования близким погибшего. Она подчеркнула, что пока расследование продолжается, нельзя сказать, было ли это связано с вакцинацией.

Каллас, отвечая на вопросы, сказала, что возможно закрыть полностью все и запретить людям выходить из дома, но люди должны сами понимать, что ситуация очень и очень сложная. ”Люди должны осознавать, что ситуация намного более серьезная, чем прошлой весной”, — подчеркнула Каллас. Кийк добавил, что следует принимать во внимание то, что необходимо продолжать предоставление ряда услуг, поэтому правительство и пытается решить все при помощи компромисса. Но если будет видно, что этого мало, ограничения будут ужесточены.