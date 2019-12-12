ВИДЕО | Мария Захарова об Эстонии: журналистами там занимается Полиция безопасности

"Стало известно, что эстонская Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с МИА ”Россия сегодня”. Соответствующее уведомление уже было получено ”Спутником”, а также теми юридическими лицами, в частности, банками, в которых обслуживается это агентство. Для российского СМИ это означает невозможность перечислять зарплату 80% сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги — фактически полное прекращение деятельности", — сообщила в среду во время традиционного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Более того, давление оказывается и на самого арендодателя, перед которым власти выдвинули настоящий ультиматум: компания-собственник была предупреждена Полицией безопасности о возможном принятии жестких мер в случае продолжения договорных отношений с российским ”пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями Европейского союза”. Что это вообще за абракадабра? Невозможно понять, что там придумала Полиция безопасности Эстонии. Это то, чем в Эстонии отличается информационная среда, — журналистами там занимается Полиция безопасности", — делает вывод Захарова.