12.12.2019, 15:50

ВИДЕО | Мария Захарова об Эстонии: журналистами там занимается Полиция безопасности

 (71)
EST 20

В Эстонии складывается критическая ситуация в отношении местного бюро российского информационного агентства ”Спутник”, которое подвергается беспрецедентному административному давлению со стороны эстонских властей, заявили в МИД России.

"Стало известно, что эстонская Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с МИА ”Россия сегодня”. Соответствующее уведомление уже было получено ”Спутником”, а также теми юридическими лицами, в частности, банками, в которых обслуживается это агентство. Для российского СМИ это означает невозможность перечислять зарплату 80% сотрудников, оплачивать аренду офиса, коммунальные платежи и рассчитываться за все необходимые товары и услуги — фактически полное прекращение деятельности", — сообщила в среду во время традиционного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Читайте также:

"Более того, давление оказывается и на самого арендодателя, перед которым власти выдвинули настоящий ультиматум: компания-собственник была предупреждена Полицией безопасности о возможном принятии жестких мер в случае продолжения договорных отношений с российским ”пропагандистским ресурсом, находящимся под санкциями Европейского союза”. Что это вообще за абракадабра? Невозможно понять, что там придумала Полиция безопасности Эстонии. Это то, чем в Эстонии отличается информационная среда, — журналистами там занимается Полиция безопасности", — делает вывод Захарова.

"Официальный Таллин в открытую осуществляет преследование информационного агентства, задействуя административные рычаги для блокирования его деятельности. Используя эти откровенно карательные меры, эстонские власти полностью с энтузиазмом включились в общую кампанию по дискриминации СМИ в Прибалтике, в частности, связанных с Россией. Там запрещается трансляция российских и русскоязычных каналов, блокируется доступ к связанным с Россией сайтам, практикуется выдворение журналистов", — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.

"Все эти репрессивные шаги являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права, касающихся обеспечения свободы выражения мнений и равного доступа к информации. Удивительно, что подобные гонения на СМИ вообще практикуются в странах, причисляющих себя к европейским демократиям", — заявила Захаров и призвала к реакции профильные международные структуры, прежде всего Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные неправительственные организации.

Читайте также: