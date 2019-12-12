ВИДЕО | Мария Захарова об Эстонии: журналистами там занимается Полиция безопасности

"Официальный Таллин в открытую осуществляет преследование информационного агентства, задействуя административные рычаги для блокирования его деятельности. Используя эти откровенно карательные меры, эстонские власти полностью с энтузиазмом включились в общую кампанию по дискриминации СМИ в Прибалтике, в частности, связанных с Россией. Там запрещается трансляция российских и русскоязычных каналов, блокируется доступ к связанным с Россией сайтам, практикуется выдворение журналистов", — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ.
"Все эти репрессивные шаги являются грубым нарушением основополагающих принципов международного права, касающихся обеспечения свободы выражения мнений и равного доступа к информации. Удивительно, что подобные гонения на СМИ вообще практикуются в странах, причисляющих себя к европейским демократиям", — заявила Захаров и призвала к реакции профильные международные структуры, прежде всего Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также правозащитные неправительственные организации.
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