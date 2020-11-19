ВИДЕО | Майлис Репс о скандале: я ни разу не подумала, что в отношении кого-либо злоупотребляю
Министр образования и науки Майлис Репс в интервью Delfi не согласилась, что использовала подчиненных для выполнения своих личных дел.
Министр образования и науки Майлис Репс в интервью Delfi не согласилась, что использовала подчиненных для выполнения своих личных дел.
Напомним, что во вторник издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.
- Вы говорили, что подчиненные идут вам навстречу, когда помогают с детьми. Вы понимаете, что не всегда у подчиненных есть смелость отказаться, поскольку вы являетесь их начальником?
- Прежде всего, что касается нужды в помощи — этих моментов, к счастью, было довольно мало, когда я прошу помощи. Если вы имеете виду водителя, то это не в полном смысле помощь, а логичное обсуждение плана работы на день. Как сегодняшний, так и предыдущий водитель отмечали, что если я не в поездках по уездам, которые в самом деле очень интенсивные по 15-20 часов и заканчиваются в различных местах Эстонии, и если я не в Тарту, то я в самом деле использую машину очень мало.
- Вы сказали Õhtuleht, что советники и другие коллеги помогали детям с учебой, один ходил с вашим ребенком на тренировку, другой — помогал с русским языком. Почему вы вообще просили ваших подчиненных заниматься вашими детьми, если это не входит в их круг обязанностей?
- Я ни разу таким образом на вещи не смотрела. Будучи четыре года в министерстве, мы много разговариваем, это хорошие коллеги, которых я очень ценю, очень часто мы обсуждаем друг с другом, как жизнь, что происходит важного. Этот русский язык возник совершенно спонтанно, просто пожаловалась коллеге, а другой — по поводу английского. Это были не регулярные ежевечерние занятия, больше случайные. Я ни разу не подумала, что кем-то злоупотребляю. Я понимаю суть вашего вопроса, что я — министр, человек не может отказать… Уверяю, что у меня ни разу не было ни в отношении водителя, ни какого-либо другого коллеги такого отношения, что я сказала бы таким образом, что ты должен отказаться от своих дел и… Нет, конечно нет.
- Вы намерены как-то загладить эту несправедливость? Связанную с использованием служебного автомобиля для частных поездок?
- Прежде всего, если оглянуться назад, то я уже внесла коррективы. Как было сказано на уровне правительства, как сказал Госконтроль, требуется уточнение, что мы имеем в виду под использованием служебного автомобиля. Это очень важно. Мы этим занимаемся, и когда станет ясно, как я могу лучше компенсировать задетое чувство справедливости, то я к этому естественно готова.
- Скандал продолжается уже несколько дней. Вы уже не используете автомобиль в личных интересах? Или всё идет так же, как раньше?
- Уже вчера были значительные изменения и они будут, конечно и завтра, и дальше.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Отец Дзюбы ответил на вопрос о скандале вокруг сына