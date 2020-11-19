ВИДЕО | Майлис Репс о скандале: я ни разу не подумала, что в отношении кого-либо злоупотребляю

Напомним, что во вторник издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

- Вы говорили, что подчиненные идут вам навстречу, когда помогают с детьми. Вы понимаете, что не всегда у подчиненных есть смелость отказаться, поскольку вы являетесь их начальником?

- Прежде всего, что касается нужды в помощи — этих моментов, к счастью, было довольно мало, когда я прошу помощи. Если вы имеете виду водителя, то это не в полном смысле помощь, а логичное обсуждение плана работы на день. Как сегодняшний, так и предыдущий водитель отмечали, что если я не в поездках по уездам, которые в самом деле очень интенсивные по 15-20 часов и заканчиваются в различных местах Эстонии, и если я не в Тарту, то я в самом деле использую машину очень мало.

- Вы сказали Õhtuleht, что советники и другие коллеги помогали детям с учебой, один ходил с вашим ребенком на тренировку, другой — помогал с русским языком. Почему вы вообще просили ваших подчиненных заниматься вашими детьми, если это не входит в их круг обязанностей?

- Я ни разу таким образом на вещи не смотрела. Будучи четыре года в министерстве, мы много разговариваем, это хорошие коллеги, которых я очень ценю, очень часто мы обсуждаем друг с другом, как жизнь, что происходит важного. Этот русский язык возник совершенно спонтанно, просто пожаловалась коллеге, а другой — по поводу английского. Это были не регулярные ежевечерние занятия, больше случайные. Я ни разу не подумала, что кем-то злоупотребляю. Я понимаю суть вашего вопроса, что я — министр, человек не может отказать… Уверяю, что у меня ни разу не было ни в отношении водителя, ни какого-либо другого коллеги такого отношения, что я сказала бы таким образом, что ты должен отказаться от своих дел и… Нет, конечно нет.

- Вы намерены как-то загладить эту несправедливость? Связанную с использованием служебного автомобиля для частных поездок?