ВИДЕО | "Люди живут в другом инфополе". Аркадий Попов назвал причины высокого уровня заражения в Ида-Вирумаа

По словам Аркадия Попова, более серьезная ситуация с коронавирусом сейчас в Ида-Вирумаа — там уровень заболеваемости превышает 100 инфицированных на 100 000 человек.

Попов отметил, что сложившейся в Ида-Вирумаа ситуации несколько. "Местами люди живут немного в другом информационном поле. Кроме того, социальные проблемы и безработица там самые высокие в Эстонии", — добавил он.

"Часто люди не хотят признаваться, что заболели, потому что бояться потерять работу. Мы же советуем скорее подумать о том, что если человек заболеет и будет больным ходить на работу, то тем самым он ставит в опасность весь коллектив", — подчеркнул Попов.

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В Ида-Вирумаа пять активных очагов заражения, и среди инфицированных все больше людей старше 50 лет, в результате чего повышается и необходимость в госпитализации.

Также увеличивается и заражение внутри больниц, от чего в некоторых из них приходится временно останавливать плановое лечение. Например, в Ида-Таллиннской центральной больнице плановое лечение прекращено во всем А-корпусе до конца этой недели.

Попов еще раз подчеркнул необходимость использования мобильного приложения HOIA, а также то, что при проявлении симптомов болезни нельзя идти в места скопления народа — именно так и возникают очаги заражения.

Танель Кийк добавил, что сейчас прикладываются всевозможные усилия, чтобы предотвратить введение чрезвычайного положения в сфере здравоохранения.

Правительство решило сократить максимально разрешенное число участников общественных мероприятий. При посещении домов призрения ношение масок обязательно.

Ношение масок в общественных местах по-прежнему сохраняет рекомендательный характер. Кийк добавил, что правительство все же настоятельно рекомендует их носить.

Кийк констатировал, что сейчас число инфицированных растет по всей Европы, поэтому нет причин надеяться на то, что через месяц все пройдет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!