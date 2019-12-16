ВИДЕО | Лидер "Отечества": заявление Хельме о финском премьере - лишь верхушка айсберга

"Да у нас у всех может быть свое мнение, но, как и мы не хотим, чтобы из-за рубежа давались оценки относительно нашей внутренней политики, так и мы сами не должны давать такие оценки", - сказал Сеэдер.

"Могу подтвердить слова коалиционных партнеров, что мы все однозначно считаем важными эстонско-финские отношения. Так было исторически, так есть сегодня, так будет и в будущем", - отметил лидер "Отечества".

Сеэдер заметил, что заявление Хельме - лишь надводная верхушка айсберга. "Мы должны видеть весь айсберг. Если Кая Каллас как парламентарий говорит, что находящийся во главе правительства ЭР премьер-министр продает Эстонию; или когда находящаяся на своем посту глава государства говорит, что правительство представляет угрозу конституционному порядку, то это заявление (слова Хельме в отношении финского премьера - ред.) входят в тот же ряд. И не более. Это более широкий вопрос политической культуры, на что мы должны более серьезно обратить внимание", - добавил Сеэдер.

"Мы все должны посмотреться в зеркало, я мог бы этот перечень заявлений эстонских топ-политиков продолжить. Это очень печально", - подчеркнул председатель "Отечества".