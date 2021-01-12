ВИДЕО | Лидер Isamaa: премьер заверил, что не был в курсе тех дел, по которым Центристской партии предъявлены обвинения

"При осуществлении власти все дела должны быть честными и выглядеть честными. Isamaa с нетерпимостью относится к торговле влиянием. Предъявленные сегодня со стороны прокуратуры подозрения политикам Центристской партии и EKRE являются крайне серьезными".
"Мы ждем от Центристской партии и EKRE объяснений и конкретных шагов", — сказал председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер.
Сеэдер сегодня имел беглую встречу с премьер-министром и лидером центристов Юри Ратасом, на которой тот заверил, что не был в курсе тех дел, по которым Центристской партии предъявлены обвинения.
"Ничего более я не знаю, точной информации у меня нет. Я черпаю информацию из обычных открытых информационных источников. Конечно, здесь требуется получить более точную информацию", - подчеркнул Сеэдер.
Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.
Выданный Porto Franco государственный кредит вызвал много вопросов, а сегодня выяснилось, что было заведено и уголовное производство — Полиция безопасности (КаПо) провела обыск в помещения KredEx.
Госпрокурор Таави Перн сообщил, что подозрения предъявлены Центристской партии, а также пяти фигурантам дела. Среди них Михаил Корб (генсек центристов), Хиллар Тедер (предприниматель, инвестор Porto Franco), Керсти Крахт (советник министра финансов, член EKRE). Имена еще двух подозреваемых не разглашаются.
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