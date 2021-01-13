ВИДЕО | Лидер Isamaa: Партия реформ не делала нам никаких предложений

Центристская партия выразила желание создать вместе с Партией реформ новую правительственную коалицию с участием партии Isamaa. Председатель последней Хелир-Валдор Сеэдер заверил, что если Isamaa войдет в новую коалицию, то ролью ”проводника” довольствоваться не будет.
Сеэдер, общаясь в Рийгикогу с журналистами, сказал, что Isamaa не исключает сотрудничество ни с одной партией. Если ходят разговоры, что Партия реформ сделала центристам предложение о формировании нового правительства, то Isamaa от реформистов никаких предложений не получала.
На вопрос, не будет ли в этом случае Isamaa в этой коалиции в малозначащей роли ”проводника”, Сеэдер ответил: ”Isamaa, конечно, не проводник. Если нас куда-то пригласили и мы идем куда-то для участия, то всё-таки для того, чтобы выполнять пункты своей предвыборной программы”.
Говоря о возможной коалиции Isamaa, социал-демократов и Партии реформ, Сеэдер сказал, что, насколько ему известно, в настоящий момент переговоры по поводу этого варианта не ведутся.
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