ВИДЕО | Лидер Isamaa: Партия реформ не делала нам никаких предложений

Сеэдер, общаясь в Рийгикогу с журналистами, сказал, что Isamaa не исключает сотрудничество ни с одной партией. Если ходят разговоры, что Партия реформ сделала центристам предложение о формировании нового правительства, то Isamaa от реформистов никаких предложений не получала.

На вопрос, не будет ли в этом случае Isamaa в этой коалиции в малозначащей роли ”проводника”, Сеэдер ответил: ”Isamaa, конечно, не проводник. Если нас куда-то пригласили и мы идем куда-то для участия, то всё-таки для того, чтобы выполнять пункты своей предвыборной программы”.

Говоря о возможной коалиции Isamaa, социал-демократов и Партии реформ, Сеэдер сказал, что, насколько ему известно, в настоящий момент переговоры по поводу этого варианта не ведутся.

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