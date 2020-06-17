ВИДЕО: Кылварт реформирует систему управления городом, это сэкономит до 2,5 млн евро — и другие новости горуправы

В ней приняли участие мэр столицы Эстонии Михаил Кылварт, вице-мэры Бетина Бешкина и Андрей Новиков.

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Михаил Кылварт:

На сегодняшнем заседании таллиннской мэрии мы приняли решение ознаменовать начало системы реформ в системе управления. Реформы, которые будут проводиться до конца года, будут частью обширных планов, о которых мы давно говорили. Город нуждается как в новой структуре управления, так и в стратегическом плане. Мы пришли к пониманию, что современное развитие возможно только когда есть для этого современная структура. Несмотря на наличие стратегических документов, они жили своей жизнью, а город развивался по оперативным планам. Наш город и наше государство должны иметь планы на десятилетия вперед. Речь идет прежде всего о создании структуры, которая сможет основываться на этих документах и реализовать эти планы.

Реформа системы горуправления не ставит целью сокращение работников, мы не собираемся проводить изменения на основании заранее заложенных процентов в таблицу Excel, но мы видим, что это приведет к сокращению персонала и расходов на содержание аппарата. У нас есть возможность сократить расходы в следующем году на 2,5 млн евро. Это неотъемлемая часть реформ, однако прежде всего мы хотим создать современную структуру управления городом. Будет сокращаться количество департаментов и подведомственных учреждений. Эти изменения эффектом домино приведут к изменениям и на более низком уровне, в подведомственные учреждения.

У нас планы завершить этот этап к концу года, чтобы новый календарный год начинать в новой системе.

Бетина Бешкина:

Город разработал новую систему для детей, лишенных родительской заботы. В общей сложности речь идет о пяти новых мерах. 1) Повышение пособия в первые три месяца поступления ребенка в семью. В этот период ребенок особенно нуждается во внимании. Родители часто не могут продолжать работать в том же объеме. Финансовая поддержка позволит одному из родителей временно сократь нагрузку. 2) Увеличение пособия, основанное на потребностях. Оно касается тех случаев, когда из-за поддержки дополниельной ребенка, может понадобиться срок поддержки на более долгий срок. 3) Покрытие личных расходов ребенка, находящегося в патронажной семье. Это например, лэптоп на время электронного обучения. Плата занятий по интересам и прочие дополнительные нужды. 4) Касается вступления в самостоятельную жизнь. Единоразовое пособие, сейчас оно составляет 320 евро, мы свяжем его с минимальной зарплатой. Пособие составит 524 евро. Вступит в силу с сентября. 5) Увеличение поддержки более длительной, для молодых людей, которые выходят во взрослую жизнь из патронажных семей. Это может быть связано с желанием учиться за границей.