29.11.2019, 20:30

ВИДЕО | Кылварт: ограничение на продажу алкоголя будет. Может быть, через несколько месяцев представим этот же законопроект

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Открывший сегодня Рейди теэ Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в интервью Delfi, что законопроект об ограничении на розничную продажу алкоголя, который вчера неожиданно убрали с повестки дня заседания горсобрания, не ушел в историю, а ждет: сейчас обдумывают, не следует ли дать ночным клубам особые права или, наоборот, забрать их у казино и отелей.

Одновременно Кылварт заверяет, что проект главной улицы Таллинна по-прежнему, скорее, в работе, чем убран со стола: в первую очередь следует обратить внимание на проведения трамвайной линии от Хобуяама до порта Ванасадам.

О до сих пор обильно укомплектованной медиамашине Таллинна мэр говорит, что для ее сокращения еще есть планы. В то же время главной целью не может быть просто сокращение людей. Также мэр заверяет, что издавать газеты "Pealinn" и "Столица" в любом случае есть смысл, у них есть свои читатели, которые хотят держать в руках именно бумажные газеты.

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