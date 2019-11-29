ВИДЕО | Кылварт: ограничение на продажу алкоголя будет. Может быть, через несколько месяцев представим этот же законопроект(36)
Открывший сегодня Рейди теэ Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал в интервью Delfi, что законопроект об ограничении на розничную продажу алкоголя, который вчера неожиданно убрали с повестки дня заседания горсобрания, не ушел в историю, а ждет: сейчас обдумывают, не следует ли дать ночным клубам особые права или, наоборот, забрать их у казино и отелей.
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