ВИДЕО | Кылварт: нет смысла строить иллюзии, что через месяц ситуация улучшится

"Обстановка серьезная. Утром в больнице было 108 пациентов, все койки интенсивной терапии практически заняты. К нам поступает много молодых людей, к сожалению, много беременных заражаются коронавирусом", — начал Ральф Алликвеэ. Он советует сократить количество контактов и по возможности оставаться дома.

"Мы с понедельника откроем новое отделение на 24 койки. Также увеличим количество коек в роддоме и в здание на улице Энергия, всего их будет 151 (для больных коронавирусом). Тяжело, но мы попробуем пережить этот период", — резюмировал Алликвеэ.

Говоря о нехватке персонала, руководитель больницы не сообщил, что медиков не хватает, но уточнил, что специализированных врачей на всех не хватит.

Таллинн будет поддерживать горожан с 11 марта до конца апреля. Первое — не нужно будет платить за муниципальный детсад. "Родители будут освобождены от платы за место, независимо от того, будет ребенок ходить в детсад или нет", — заверил Кылварт. Для работников первой линии будет предоставлена возможность оставить детей с воспитателями и ночью. Родители, чьи дети ходят в частные садики, получат компенсацию примерно 70 евро, как и в прошлом году. Второе — до конца апреля спортивные клубы будут получать базовое финансирование и будут освобождены от платы за аренду муниципальных залов.

"До конца апреля вряд ли ситуация изменится. Нет смысла строить иллюзии, что через месяц ситуация улучшится", — считает мэр.

Таллинн выделит Маарду 100 000 масок для бесплатного распределения среди жителей города. Сотрудники муниципальной полиции будут осуществлять разъяснительную работу и раздавать маски в общественном транспорте на маршруте Маарду-Таллинн. "Сейчас жители наших городов нуждаются в четких сигналах", — подчеркнул мэр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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