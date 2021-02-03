ВИДЕО | Кылварт извинился за слова Кландорфа о такси, стали известны победители проекта "Народный бюджет"

"Сегодня было принято не просто стратегическое, а историческое решение — Таллинн восстанавливает свои позиции в Talinna Vesi AS. Решение, принятое 20 лет, продать предприятие — обращено вспять. Город снова становится основном собственником Tallinna Vesi AS", — заверил мэр Таллинна Кылварт.

Городу будет принадлежать 52%. "Мы привлекаем партнера, чтобы частично разделить финансовую нагрузку. Также, чтобы получить необходимую компетенцию по обслуживанию", — добавил он.

По словам мэра, бывший владелец предприятия захотел выйти из эстонского рынка. "Такие предприятия являются лакомым кусочком для фондов, так как приносят много прибыли. Мы перекупили Tallinna Vesi, чтобы избежать возможных рисков — в случае, если новый владелец ставил бы целью только получать прибыль".

Столичный мэр обещал не повышать тарифы. "Цены на воду в Таллинне одни из самых низких по Эстонии. Вдобавок вода одна из самых чистых", — отметил Кылварт.

В Ируском доме попечения была вспышка коронавируса, заразилось более 100 постояльцев и треть персонала. Сейчас ситуация стабилизируется, сказала вице-мэр Бетина Бешкина. Часть работников и постояльцев уже вакцинировались от ковида.

Снег и такси

"Довольно сложная ситуация. Снег идет все 24 часа. Мы работаем тоже 24 часа в сутки. Ночью работало 109 единиц техники и 36 бригад. Мы вывезли 2500 самосвалов снега с начала года. В Таллинне всего 8 мест, куда мы можем вывозить снег. Там еще есть место", — подчеркнул Калле Кландорф.

По словам вице-мэра, в бюджете выделено 500 000 евро на уборку снегу.

"Город в удовлетворительном состоянии. Проблемы — машины на внутриквартальных дорогах. Некоторые автомобили даже без номеров, чтобы мы не могли найти владельцев, а машины мешают уборке", — пояснил Кландорф.

Недавно политика раскритиковали за совет пожилой женщине, которая не могла дойти до больницы из-за заснеженных тротуаров, — воспользоваться такси. За коллегу вступился его начальник — мэр Кылварт. "Если у кого-то возникло понимания, что город снимает с себя ответственность за уборку дорог — это неправильно. Мне очень жаль, что такая эмоция возникла".