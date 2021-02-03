ВИДЕО | Кылварт извинился за слова Кландорфа о такси, стали известны победители проекта "Народный бюджет"(23)
Таллиннские чиновники на пресс-конференции рассказали о покупке Tallinna Vesi AS, уборке снега и Народном бюджете. Смотрите видео!
Таллиннские чиновники на пресс-конференции рассказали о покупке Tallinna Vesi AS, уборке снега и Народном бюджете. Смотрите видео!
"Сегодня было принято не просто стратегическое, а историческое решение — Таллинн восстанавливает свои позиции в Talinna Vesi AS. Решение, принятое 20 лет, продать предприятие — обращено вспять. Город снова становится основном собственником Tallinna Vesi AS", — заверил мэр Таллинна Кылварт.
Городу будет принадлежать 52%. "Мы привлекаем партнера, чтобы частично разделить финансовую нагрузку. Также, чтобы получить необходимую компетенцию по обслуживанию", — добавил он.
По словам мэра, бывший владелец предприятия захотел выйти из эстонского рынка. "Такие предприятия являются лакомым кусочком для фондов, так как приносят много прибыли. Мы перекупили Tallinna Vesi, чтобы избежать возможных рисков — в случае, если новый владелец ставил бы целью только получать прибыль".
Столичный мэр обещал не повышать тарифы. "Цены на воду в Таллинне одни из самых низких по Эстонии. Вдобавок вода одна из самых чистых", — отметил Кылварт.
В Ируском доме попечения была вспышка коронавируса, заразилось более 100 постояльцев и треть персонала. Сейчас ситуация стабилизируется, сказала вице-мэр Бетина Бешкина. Часть работников и постояльцев уже вакцинировались от ковида.
Снег и такси
"Довольно сложная ситуация. Снег идет все 24 часа. Мы работаем тоже 24 часа в сутки. Ночью работало 109 единиц техники и 36 бригад. Мы вывезли 2500 самосвалов снега с начала года. В Таллинне всего 8 мест, куда мы можем вывозить снег. Там еще есть место", — подчеркнул Калле Кландорф.
По словам вице-мэра, в бюджете выделено 500 000 евро на уборку снегу.
"Город в удовлетворительном состоянии. Проблемы — машины на внутриквартальных дорогах. Некоторые автомобили даже без номеров, чтобы мы не могли найти владельцев, а машины мешают уборке", — пояснил Кландорф.
Недавно политика раскритиковали за совет пожилой женщине, которая не могла дойти до больницы из-за заснеженных тротуаров, — воспользоваться такси. За коллегу вступился его начальник — мэр Кылварт. "Если у кого-то возникло понимания, что город снимает с себя ответственность за уборку дорог — это неправильно. Мне очень жаль, что такая эмоция возникла".
Михаил Кылварт принес извинения за высказывания Калле Кландорфа. "Я готов за это извиниться. Но по содержания таких советов (вызывать такси, если сложно передвигаться по тротуару — RusDelfi) из городской системы никто не давал. Он говорил про конкретный случай, про конкретный тротуар, который не принадлежит городу. Это частный случай. Действительно, Таллинн предоставляет услуги такси для людей, которым тяжело передвигаться. И этой помощью можно пользоваться", — заключил Кылварт.
Он добавил, что вся техника работает почти без остановок 24 часа в сутки. "Естественно, можно было бы убирать снег еще быстрее и лучше — но мы используем весь ресурс. Если деньги будут кончаться — будем выделять из резервного фонда. Но только город не может решить эту проблему — частные собственник должны тоже приложить усилия. Мы не можем убирать все частные территории. Законодательство очень четко регулирует эту сферу".
Народный бюджет
В проекте приняло участие около 20 000 человек. "Люди приняли эту идею", — считает мэр. В двух районах была очень напряженная конкуренция. В Кристийней разница между первым и вторым местом — один голос. Похожая ситуация была и в Кесклинне. Город подсчитал, что может финансировать в этих двух районах и первое, и второе место. "Мы проанализируем все идеи и обязательно реализуем некоторые, в рамках уже другого бюджета", — обещает мэр.
Наибольшее количество голосов в Хааберсти получила идея
Наибольшее количество голосов в Кесклинне получила идея
Наибольшее количество голосов в районе Кристийне получила идея
Наибольшее количество голосов в Ласнамяэ получила идея
Наибольшее количество голосов в Мустамяэ получила идея
Наибольшее количество голосов в Нымме получила идея
Наибольшее количество голосов в Пирита получила идея
Наибольшее количество голосов в Пыхья-Таллинне получила идея
C результатами и идеями можете ознакомиться здесь.
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