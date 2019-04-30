ВИДЕО: Куузик подал заявление об отставке Ратасу, он — передал Кальюлайд

Ратас отметил, что ввиду подозрений заведено уголовное дело. ”В сложившейся ситуации правительству невозможно по сути начать работу и выполнить свою программу. Поэтому министр внешней торговли и ИТ ушел в отставку. Я передал заявление президенту”, — сказал Ратас.

Кальюлайд освободила министра сразу же после передачи ей заявления.

По словам Ратаса, семейное насилие — это очень серьезно, это — большая проблема в обществе.

” Здесь нет места оправданиям и сомнениям, поскольку мы знаем, что в Эстонии тысячи людей страдают от насилия в близких отношениях. Я однозначно осуждаю любые проявления семейного насилия и насилия в близких отношениях. Полиция всегда очень серьезно подходит к расследованию таких случаев, вне зависимости от общественного положения человека. При этом важнее всего, чтобы жертвы получили помощь и защиту”, — сказал он.

Ратас отметил, что следственные органы Эстонии начали уголовное производство для проверки связанных с Марти Куузиком подозрений. ”В сложившейся ситуации правительство не смогло бы заниматься работой по существу и выполнять свою программу. Поэтому министр внешней торговли и информационных технологий Марти Куузик подал сегодня заявление об отставке. Я передал его Президенту”, — сообщил премьер-министр.