18.09.2019, 17:22

ВИДЕО | Куриная война продолжается: защитники животных в ярости уничтожают карты Partnerkaart

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Куриная война продолжается: защитники животных в ярости уничтожают карты Partnerkaart
Скриншот

Недавно организация защитников животных Nähtamatud Loomad начала кампанию, в ходе которой призывает покупателей отказаться от покупки яиц кур, выращенных в клетках. Направлена кампания против магазинов сети Selver, продающих эту продукцию.

Сегодня защитники животных в рамках кампании распространили видео, на котором засняты клиенты, которые в знак протеста режут карточки Partnerkaart, которыми пользуются постоянные покупатели магазинов Selver.

Как сообщила Nähtamatute Loomad, в организацию поступили десятки роликов как от ее активистов, так и просто сочувствующих. Цель акции — заставить Selver к 2025 году отказаться от яиц выращенных в клетках кур.

Помимо видеороликов, Nähtamatute Loomad собирает подписи под соответствующей петицией и организует пикеты перед магазинами сети в Тарту и Таллинне.

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"Selver утверждает, что следует принципам ответственного предпринимательства, но в то же время поддерживает жестокую систему содержания куриц в клетках", — говорит представитель Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлл.

"Selver мог бы взять пример с других сетей розничной торговли, таких как Rimi, Prisma, Maxima или Stockmann, которые решили отказаться от продажи яиц кур из клеток, и тем самым отправить эту устаревшую технологию в историю", — добавила Мерикюлл.

В ответ пресс-служба Selver заявила, что торговое предприятие дает только те обещания, которые потом может выполнить.

"Selver предлагает широкий выбор яиц от кур, выращенных в дружественной среде. В ассортименте десять сортов яиц от пяти производителей. Для нас важно, чтобы у каждого клиента была возможность выбора в пользу яиц от таких кур", - говорится в сообщении сети.

Selver отмечает, что в магазинах сети в богатом выборе представлены яйца, полученные с помощью кур, выращенных в различных условиях, в том числе и от тех, которых держат в клетках. Хотя потребители поддерживают гуманное отношение к животным, по-прежнему большинство людей делает у прилавка окончательный выбор, исходя из ценника товара. Для окончательного прекращения продажи яиц от кур, содержащихся в клетках, необходимы соответствующие экономические условия и уменьшение чувствительности потребителя к ценам.

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