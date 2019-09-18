ВИДЕО | Куриная война продолжается: защитники животных в ярости уничтожают карты Partnerkaart

"Selver мог бы взять пример с других сетей розничной торговли, таких как Rimi, Prisma, Maxima или Stockmann, которые решили отказаться от продажи яиц кур из клеток, и тем самым отправить эту устаревшую технологию в историю", — добавила Мерикюлл.
В ответ пресс-служба Selver заявила, что торговое предприятие дает только те обещания, которые потом может выполнить.
"Selver предлагает широкий выбор яиц от кур, выращенных в дружественной среде. В ассортименте десять сортов яиц от пяти производителей. Для нас важно, чтобы у каждого клиента была возможность выбора в пользу яиц от таких кур", - говорится в сообщении сети.
Selver отмечает, что в магазинах сети в богатом выборе представлены яйца, полученные с помощью кур, выращенных в различных условиях, в том числе и от тех, которых держат в клетках. Хотя потребители поддерживают гуманное отношение к животным, по-прежнему большинство людей делает у прилавка окончательный выбор, исходя из ценника товара. Для окончательного прекращения продажи яиц от кур, содержащихся в клетках, необходимы соответствующие экономические условия и уменьшение чувствительности потребителя к ценам.
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