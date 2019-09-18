ВИДЕО | Куриная война продолжается: защитники животных в ярости уничтожают карты Partnerkaart

Сегодня защитники животных в рамках кампании распространили видео, на котором засняты клиенты, которые в знак протеста режут карточки Partnerkaart, которыми пользуются постоянные покупатели магазинов Selver.

Как сообщила Nähtamatute Loomad, в организацию поступили десятки роликов как от ее активистов, так и просто сочувствующих. Цель акции — заставить Selver к 2025 году отказаться от яиц выращенных в клетках кур.

Помимо видеороликов, Nähtamatute Loomad собирает подписи под соответствующей петицией и организует пикеты перед магазинами сети в Тарту и Таллинне.

"Selver утверждает, что следует принципам ответственного предпринимательства, но в то же время поддерживает жестокую систему содержания куриц в клетках", — говорит представитель Nähtamatud Loomad Сирли Мерикюлл.