08.12.2019, 18:16

ВИДЕО | Кто на самом деле выиграл Освободительную войну? Отвечает эстонский историк

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Эстония взяла от спутанного клубка конфликтов в 1918-1920 годах практически близкий к максимуму результат, но и для Советской России Тартуский мир был дипломатической и политической победой, считает историк Андрес Адамсон.

По его словам, простой ответ на вопрос, кто выиграл Освободительную войну, таков, что выиграли эстонское государство и эстонский народ.

Ели же быть конкретнее, то можно немного перефразировать этот вопрос. Например, так, что кто конкретно выиграл Освободительную войну?

Сначала, на протяжении первого месяца, все было очень плохо. Те вооруженные силы, которые добились перелома, как будто и были победителями этой Освободительной войны, хотя и не теми, кто довел ее до конца. Но они сделали победу возможной.

Следующая группа людей, о которой нужно говорить, это политическое и военное высшее руководство. Из политического руководства важнее всего та компания и те люди, которые были у власти поздней осенью и зимой 1918-го, во главе с Константином Пятсом.

Следующая группа людей — это эстонское офицерство, которое и возникло более массово только в последние годы Первой мировой войны. Эти пара тысяч человек сделали возможным то, что вооруженные силы позже встали на ноги и справились.

Следующая группа людей уводит нас за пределы Эстонии, потому что очень важна, именно в начале Освободительной войны, была иностранная помощь. Это финские добровольцы. По договору между Эстонией и Финляндией Финляндия пообещала отправить сюда 3000 добровольцев, а в итоге прибыли 3700. Конечно, не бесплатно — разумеется, они прибыли воевать за деньги.

Так же важно, если не важнее, было прибытие британского флота. В Эстонию прибыла только легкая эскадра и корабли поменьше, но это сразу же изменило психологическую и политическую ситуацию в Таллинне, а также сделало невозможной высадку десанта Красной армии на побережье Эстонии.

Когда первая фаза Освободительной войны закончилась, то важнее стала помощь вооружением, которую получали в основном из Великобритании, и еще важнее, имея в виду всю войну, была материальная помощь, которую оказывали не в деньгах, потому что немного денег одалживала Эстонии только Финляндия, а это была частично бесплатная гуманитарная помощь, продовольственная помощь, мундиры, сапоги и т.д. Продовольственная помощь поступала в основном с баз снабжения армии США в Европе.

Основным противником на протяжении всей Освободительной войны была Советская Россия. Здесь тоже можно переформулировать вопрос и спросить, кто проиграл Освободительную войну? Советская Россия проиграла войну в том смысле, что она не смогла взять Эстонию под свой контроль. Но цели Советской России на протяжении войны успели несколько раз измениться, и начиная с поздней весны 1919-го мир с Эстонией был в интересах Советской России. Позже, когда в феврале 1920-го заключают Тартуский мир, это полезный шаг и дипломатическая и политическая победа для Советской России на тот момент. Считать Советскую Россию проигравшей Освободительную войну поэтому тоже проблематичный вопрос.

Победителей-проигравших все-таки было еще много, и еще одного можно назвать. Это российские "белые". Мы привыкли думать, что Северо-Западная армия была нашим союзником, но на самом деле "белые" тогда были такими же и, может быть, еще более страшными врагами независимости Эстонии, чем "красные".

И тогда, когда заключали Татуский мир, то тоже была основная мысль, что в российской гражданской войне победят все-таки "белые" и теперь нужно заключить мир с "красными", чтобы готовиться к будущей войне с "белыми". Как для Советской России, так и для Эстонии Тартуский мир был в определенном смысле тактическим шагом, дальнейшее значение которого ни одна сторона напрямую не осознавала.

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