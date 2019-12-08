ВИДЕО | Кто на самом деле выиграл Освободительную войну? Отвечает эстонский историк

По его словам, простой ответ на вопрос, кто выиграл Освободительную войну, таков, что выиграли эстонское государство и эстонский народ.

Ели же быть конкретнее, то можно немного перефразировать этот вопрос. Например, так, что кто конкретно выиграл Освободительную войну?

Сначала, на протяжении первого месяца, все было очень плохо. Те вооруженные силы, которые добились перелома, как будто и были победителями этой Освободительной войны, хотя и не теми, кто довел ее до конца. Но они сделали победу возможной.

Следующая группа людей, о которой нужно говорить, это политическое и военное высшее руководство. Из политического руководства важнее всего та компания и те люди, которые были у власти поздней осенью и зимой 1918-го, во главе с Константином Пятсом.

Следующая группа людей — это эстонское офицерство, которое и возникло более массово только в последние годы Первой мировой войны. Эти пара тысяч человек сделали возможным то, что вооруженные силы позже встали на ноги и справились.

Следующая группа людей уводит нас за пределы Эстонии, потому что очень важна, именно в начале Освободительной войны, была иностранная помощь. Это финские добровольцы. По договору между Эстонией и Финляндией Финляндия пообещала отправить сюда 3000 добровольцев, а в итоге прибыли 3700. Конечно, не бесплатно — разумеется, они прибыли воевать за деньги.