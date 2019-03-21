21.03.2019, 16:30
ВИДЕО: Криштиану, отзовись! Маленький Лука, страдающий от лейкемии, мечтает попасть на твой матч!
Благотворительная организация MTÜ Südamete soojus призывает исполнить мечту маленького Луки из Эстонии и поделиться видео в надежде достучаться до звезды.
В январе 2018 г. у Луки обнаружили лейкемию, значится на страничке организации.
На сегодняшний день он прошел более 1 сотни химиотерапий, не считая таблеток.
Также ему делали уколы в позвоночник под общим наркозом. Изначально 97% поражения было в спинном мозге.
”Мы верим, что Криштиану увидит обращение Луки и пригласит его на один из своих матчей. Помогите мечте маленького, но такого сильного парня сбыться!” — призывает MTÜ Südamete soojus.
RusDelfi решил поспособствовать этому начинанию. Подробности — тут.