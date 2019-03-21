ВИДЕО: Криштиану, отзовись! Маленький Лука, страдающий от лейкемии, мечтает попасть на твой матч!

В январе 2018 г. у Луки обнаружили лейкемию, значится на страничке организации.

На сегодняшний день он прошел более 1 сотни химиотерапий, не считая таблеток.

Также ему делали уколы в позвоночник под общим наркозом. Изначально 97% поражения было в спинном мозге.

”Мы верим, что Криштиану увидит обращение Луки и пригласит его на один из своих матчей. Помогите мечте маленького, но такого сильного парня сбыться!” — призывает MTÜ Südamete soojus.

RusDelfi решил поспособствовать этому начинанию. Подробности — тут.