11.06.2020, 15:06

ВИДЕО | "Криминальное — это когда совершено преступление". Ратас ответил на вопросы о скандальном пожертвовании


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На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас дал ответы относительно возбужденного прокуратурой уголовного дела, в котором расследуют сделанное Центристской партии пожертвование в 50 000 евро.

Вчера Ратас сказал в Рийгикогу, что уйдет в отставку, если выяснится, что в этой истории есть что-то криминальное. Сегодня у него выпытывали, что он имел в виду под этим криминальным.

"Криминальное — это криминальное. Здесь, насколько мне известно, нет криминальных элементов. Криминальное — это когда совершено преступление", — ответил Ратас.

"По моим сведениям, в сделанном Центристской партии пожертвовании нет ничего криминального. При этом я могу остаться и сейчас. Центристская партия должна была быстрее изучить происхождение пожертвования, но у нас нет законных возможностей изучить более основательно. Партия всесторонне сотрудничает с прокуратурой, надеюсь, что это быстро будет разрешено. Центристская партия сделала выводы и должна уже в зародыше прилагать усилия, чтобы развеять возможные сомнения".

Эстонии вершит правосудие суд. По моим сведениям, у меня нет никакой информации, чтобы у этого было криминальное происхождение. Я приветствую расследование прокуратуры. Если прокуратура так решит, это единственная возможность получить ясность, все ли в порядке с пожертвованием или нет, партия обещает открытое общение".

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