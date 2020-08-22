22.08.2020, 10:10

ВИДЕО | Красота! В финальном трейлере "Довода" показан Таллинн крупным планом и много кадров из Горхолла

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ВИДЕО | Красота! В финальном трейлере "Довода" показан Таллинн крупным планом и много кадров из Горхолла
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Ночью опубликован финальный трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана, премьера которого намечена уже на следующую неделю, на 26 августа. В новом трейлере можно увидеть вид Таллинна крупным планом.

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