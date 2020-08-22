22.08.2020, 10:10
ВИДЕО | Красота! В финальном трейлере "Довода" показан Таллинн крупным планом и много кадров из Горхолла(1)
Ночью опубликован финальный трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана, премьера которого намечена уже на следующую неделю, на 26 августа. В новом трейлере можно увидеть вид Таллинна крупным планом.
Эчпочмаки и спикизи-бары: что посмотреть в Казани
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
Вот во что моя свекровь превращает старые поломанные зонтики
Отравление Навального: что творилось на борту самолета