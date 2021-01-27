ВИДЕО | Коронавирус в Эстонии: ситуация стабилизировалась, но цифры слишком высокие. Существенных послаблений ждать не стоит

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила, что ситуация не отличается от той, что была на прошой неделе. "Мы стабилизировали ситуацию. Местами видим в какие-то дни знаки спада, но по-прежнему мы находимся по цифрам на слишком высоком уровне", - сказала Хярма. Вирус распространяется по всей Эстонии, констатировала она.

Большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста.

Почти половина из заболевших детей заразились в семейном кругу, четверть - в школе. Заметная часть пожилых людей подхватили заразу в попечительских учреждениях, у четверти больных место заражения осталось неизвестным.

Доля завозных случаев - очень незначительна и удерживается на уровне двух процентов от всех случаев заражения. В основном инфицирование происходит на работе или дома. К сожалению, стабилизации в статистике смертности нет.

Министр Танель Кийк отметил, что если жители страны позабудут о правильном поведении и ограничительные меры будут резко смягчены, то кривая заболеваемости коронавирусом вновь пойдет вверх. По мнению Кийка, ограничения можно было бы смягчать шаг за шагом, унифицировать по всей стране. "Где-то в регионах будут специальные меры", - добавил он.

В Эстонию прибыло 50 300 доз вакцины, что меньше ожидаемого.

Некоторые отказываются от прививки

Руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн сообщила, что 24 января были вакцинированы 80 человек в центрах семейных врачей. "Некоторым для принятия решения нужно время, есть и отказы. Тут на решение о вакцинации повлияла новость, пришедшая из Норвегии", - отметила Фридеманн.

Всего в Эстонии 192 дома по уходу, и 89 из них прошли вакцинацию. "Вдобавок были привиты люди в 10 специальных попечительских домах", - сказала представитель Больничной кассы.

Председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп сказал, что тестирование проводится в 17 городах. "К тому же открыты три пункта тестирования на границе", - сказал он. По словам Аамисеппа, SYNLAB смог нарастить свои возможности по сплошному тестированию, которое требуется, к примеру, в домах по уходу.