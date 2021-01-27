27.01.2021, 14:32

ВИДЕО | Коронавирус в Эстонии: ситуация стабилизировалась, но цифры слишком высокие. Существенных послаблений ждать не стоит

 (16)
Греэте Пальги
EST 8

Министр здоровья и труда Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп сегодня в общем здании министерств дали пресс-конференцию, на которой рассказали о текущей ситуации с распространением COVID-19 в Эстонии.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма отметила, что ситуация не отличается от той, что была на прошой неделе. "Мы стабилизировали ситуацию. Местами видим в какие-то дни знаки спада, но по-прежнему мы находимся по цифрам на слишком высоком уровне", - сказала Хярма. Вирус распространяется по всей Эстонии, констатировала она.

Большинство инфицированных - люди трудоспособного возраста.

Почти половина из заболевших детей заразились в семейном кругу, четверть - в школе. Заметная часть пожилых людей подхватили заразу в попечительских учреждениях, у четверти больных место заражения осталось неизвестным.

Читайте также:

Доля завозных случаев - очень незначительна и удерживается на уровне двух процентов от всех случаев заражения. В основном инфицирование происходит на работе или дома. К сожалению, стабилизации в статистике смертности нет.

Министр Танель Кийк отметил, что если жители страны позабудут о правильном поведении и ограничительные меры будут резко смягчены, то кривая заболеваемости коронавирусом вновь пойдет вверх. По мнению Кийка, ограничения можно было бы смягчать шаг за шагом, унифицировать по всей стране. "Где-то в регионах будут специальные меры", - добавил он.

В Эстонию прибыло 50 300 доз вакцины, что меньше ожидаемого.

Некоторые отказываются от прививки

Руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн сообщила, что 24 января были вакцинированы 80 человек в центрах семейных врачей. "Некоторым для принятия решения нужно время, есть и отказы. Тут на решение о вакцинации повлияла новость, пришедшая из Норвегии", - отметила Фридеманн.

Всего в Эстонии 192 дома по уходу, и 89 из них прошли вакцинацию. "Вдобавок были привиты люди в 10 специальных попечительских домах", - сказала представитель Больничной кассы.

Председатель правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп сказал, что тестирование проводится в 17 городах. "К тому же открыты три пункта тестирования на границе", - сказал он. По словам Аамисеппа, SYNLAB смог нарастить свои возможности по сплошному тестированию, которое требуется, к примеру, в домах по уходу.

Глава SYNLAB подчеркнул, что в случае поездок за границу люди должны выяснить, какие требования действуют в пункте назначения. Сейчас всё больше стран требуют предъявить отрицательный результат теста, который нужно сделать заранее, чтобы вовремя получить результат.

По его словам, необходимы очень чувствительные коронавирусные тесты, чтобы выявить вирус и в небольшом количестве. "Вирус переносится бессимптомно в каждом третьем случае", - отметил Аамисепп. Это в основном люди более молодого возраста и с очень хорошей иммунной системой.

Как сообщил Аамисепп, случаются и ложноотрицательные результаты, если анализ взят недостаточно тщательно или тест делается слишком рано.

Он отметил, что сейчас имеется новая методика тестирования, которая позволяет оценить по прошествию трех недель после вакцинации возникновение антител.

Delfi поинтересовался, каких ограничений можно ждать завтра. "Всех! Действующие сегодня ограничения введены предыдущим правительством, и их нужно пересматривать один раз в две недели", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. "Правительство не пойдет на сплошную отмену ограничений", - заверил министр.

Кийк отметил, что государство ставит целью к концу апреля сделать прививки всем входящим в группы риска людям, которые этого пожелают. Министр выразил надежду, что весной значительно увеличатся поставки вакцины.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: