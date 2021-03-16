16.03.2021, 12:55

ВИДЕО | Коронавирус в Эстонии: британский штамм стал доминировать, вакцинация AstraZeneca продолжится

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Сегодня Департамент здоровья дает пресс-конференцию, на которой представители сферы здравоохранения рассказывают о ситуации с коронавирусом в стране.

В пресс-конференции участвуют заведующая отделом инфекционных заболеваний Ханна Сепп, министр здоровья и труда Танель Кийк и советник по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирс. Мероприятие проходит в режиме онлайн.

Ханна Сепп сообщила, что темп заболеваемости немного замедлился, но интенсивность заболевания по всей Эстонии остается высокой. Через пару недель может случиться, что в день будет по 2000 новых случаев заражения коронавирусом.

Уровень заражения вырос в Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа. Больше всего новых случаев заражения отмечено среди детей детсадовского возраста — прирост составляет 102%. Заражение в возрастной группе старше 80 лет снизилось, на что оказала влияние и вакцинация пожилого населения.

Чаще всего люди заражаются корноавирусом в круг семьи. Каждый третий инфицированный не знает, где мог заразиться. Доля завезенных случаев остается низкой — по-прежнему 1,1%. Чаще всего болезнь привозят из Испании, Швеции, Египта, России и Финляндии.

Британский штамм коронавируса широко распространен по всей Эстонии и стал доминантным. Его доля постоянно растет и по состоянию на прошлую неделю уже составляла 70%.

Танель Кийк сообщил, что вакцинация вакциной AstraZeneca продолжится. Он подчеркивает, что ни у одной страны нет доказательств, что вакцина связана с трагическими случаями, но подобные случаи нужно всегда исследовать.

Министр добавил, что в отношении определенных групп риска вакцина AstraZeneca все же не будет использоваться. Он подчеркнул, что польза от вакцинации остального населения этой вакциной превышает потенциальные риски.

"Мы должны учитывать, что вакцинация в Эстонии спасла уже десятки жизней, а в длительной перспективе спасет и сотни", — сказал Кийк.

Алар Ирс из Департамента лекарственных средств говорит, что на прошлой неделе поступило 530 сообщений о побочных действиях вакцинации, большинство из них в отношении AstraZeneca. Например, у 66-летней женщины после введения вакцины произошел острый паралич лицевого нерва.

К сожалению, 63-летняя женщина скончалась из-за падения и травмы головы, которые произошли в связи с высокой температурой, нарушением равновесия и обмороком. Причиной возникновения этих эффектов считают вакцину. Женщину вакцинировали вакциной AstraZeneca.

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