ВИДЕО | Коронавирус ударил по Южной Эстонии: ситуация там схожа с Ида-Вирумаа и Харьюмаа

Гендиректор Департамента здоровья Мари-Анне Хярма говорит, что в Харьюмаа и Ида-Вирумаа дополнительные ограничения, введенные перед рождественскими праздниками, принесли свои плоды.

В то же время растет заболеваемость в уездах Южной Эстонии. По словам Харма, обстановка похожа на то, которая ранее сложилась в других эпидемиологически опасных регионах — очаги в домах по уходы, на рабочих местах и в школах.

Харма отмечает, что в целом видно, как растет заболеваемость среди молодежи. Главная тому причина — школы вновь вернулись на контактную форму обучения.

Завтра коронавирусные ограничения обсудит правительство. Департамент здоровья поддерживает унификацию ограничений по всей стране.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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