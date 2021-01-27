27.01.2021, 20:13

ВИДЕО | Коронавирус ударил по Южной Эстонии: ситуация там схожа с Ида-Вирумаа и Харьюмаа


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По всей видимости, завтра следует ждать каких-то изменений в коронавирусных ограничениях. Это и понятно: в Ида-Вирумаа и Харьюмаа ситуация стабилизировалась, а тревогу у Департамента здоровья вызывает ситуация в Южной Эстонии.

Гендиректор Департамента здоровья Мари-Анне Хярма говорит, что в Харьюмаа и Ида-Вирумаа дополнительные ограничения, введенные перед рождественскими праздниками, принесли свои плоды.

В то же время растет заболеваемость в уездах Южной Эстонии. По словам Харма, обстановка похожа на то, которая ранее сложилась в других эпидемиологически опасных регионах — очаги в домах по уходы, на рабочих местах и в школах.

Харма отмечает, что в целом видно, как растет заболеваемость среди молодежи. Главная тому причина — школы вновь вернулись на контактную форму обучения.

Завтра коронавирусные ограничения обсудит правительство. Департамент здоровья поддерживает унификацию ограничений по всей стране.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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