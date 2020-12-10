ВИДЕО | Концерн VKG намерен вакцинировать всех своих работников от Covid-19. Не исключено, что российской вакциной

С начала августа по нынешний день коронавирус был выявлен у 49 работников концерна VKG.

”Если наш работник получает положительный тест, то мы сразу это фиксируем. Картографируем все его возможные рабочие контакты. И уже исходя из этого количества решаем, будем ли проводить массовое тестирование”, — рассказывает Москвина, отмечая, что с августа на предприятии совместно с SynLab было сделано около 1600 тестов.

VKG обратилось к Министерству социальных дел с просьбой предоставить работникам концерна вакцину от коронавируса как можно скорее. При этом на предприятии понимают, что у государства в приоритете на вакцинацию работники первой линии — из сферы здравоохранения и полиции.

”Это логично и правильно. Просто мы хотели дать понять министерству, что на таких предприятиях как у нас, где бесперебойно идет рабочий процесс 24/7, нет возможности соблюдать в полной мере все требуемые меры. Поэтому все наши работники находятся под большим ударом”, — подчеркивает представитель VKG, добавляя, что коронавирус распространяется и вне работы.

Практически все случаи заболевания работников VKG были вне рабочего мета.

По словам Москвиной, концерн пытался выйти на производителей вакцины напрямую. ”Но в мировых масштабах мы небольшое предприятие, конечно, у нашего государства больше возможностей получить вакцину, нежели нам. Поэтому мы и решили обратиться к государству”, — говорит Москвина.

При этом VKG не исключает возможности приобретения российской вакцины Sputnik V: ”Если российская вакцина пройдет все необходимые мировые требования, которые установлены для того, чтобы допустить на рынок какое-нибудь лекарство или вакцину, то почему бы и нет. Сейчас мы не можем этого сделать, потому что этой вакцины не будет на европейском рынке, пока не пройдет все этапы проверки. Но если они это сделают, то пожалуйста!”

Для работников VKG вакцинация добровольная. Концерн хочет предоставить такую возможность всем желающим работникам. Если работник откажется вакцинироваться, то никакие дополнительные меры к нему применяться не будут, заверяет Москвина. Предприятие готово оплатить вакцинацию работников самостоятельно.