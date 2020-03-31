31.03.2020, 22:06

ВИДЕО | Когда закончится чрезвычайное положение в Эстонии? "Апогей кризиса еще впереди. Хорошим примером тут может быть Китай"


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Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор Аркадий Попов говорит, что Китай может быть хорошим примером того, как взять под контроль вспышку коронавируса и тогда можно думать об отмене чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение установлено в Эстонии до 1 мая. При необходимости его продлят.

Попов отметил, что он не тот человек, который может сказать, когда закончится чрезвычайное положение в стране. Департамент здоровья может лишь сделать соответствующее предложение правительству.

"Самый большой всплеск эпидемии в Эстонии еще не начался, нельзя еще сказать, когда наступит апогей", — констатировал он.

По его словам, в данной ситуации хорошим примером того, когда можно задуматься об отмене режима ЧС, может быть Китай.

"При тестировании больше не появляются новые случаи, это во-первых. Например, не не будет больше и клинических случаев с летальным исходом, что также важно. Еще значительно снизится число занятых мест в интенсивной терапии в больницах", — приводит он примеры улучшения ситуации.

"По сути мы говорим о том, что пациенты выздоравливают, и процент выздоровевших пациентов перевешивает число всех инфицированных. Тогда можно будет говорить, что теперь появились благоприятные факты, позволяющие сказать, мол хватит уже, чрезвычайное положение больше не актуально", — объяснил Попов.

Однако у нас апогей кризиса еще не наступил, считает он. Об этом можно судить по тому, что число пациентов в больницах продолжает расти. Радует лишь то, что число нуждающихся в интенсивной терапии пациентов сильно не выросло, но еще неизвестно, какая будет ситуация на этой и следующей неделе, сказал Попов.

Что касается Саремаа, то еще рано говорить, что там ситуация улучшилась.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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