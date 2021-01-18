ВИДЕО | Коалиционные переговоры: перевод системы образования на эстонский начнут с детских садов

Лидер партии реформ Кая Каллас сказала, что целью является персональное э-государство, упрощение общения с государством. Важно внедрение различных мобильных приложений и использование европейских пособий на так называемый "дигитальный поворот".

Говоря на тему образования, Каллас подчеркнула, что эстонский язык должен сохраниться как язык науки. К финансированию высшего образования надо привлечь частные деньги.

Что касается образования на эстонском языке, то, по словам лидера реформистов, общего у двух партий в этой части много. Начнут переход в детском саду, затем будут двигаться даг за шагом вперед. Двигаться намерены быстро, но многое будет определять бюджетная стратегия и возможности для финансирования.

"Логично было бы, чтобы мы двигались шаг за шагом. Никто не хочет ни одной общине делать больно", — ответила Каллас на вопрос о том, когда будет запущена программа действий по движению в направлении эстоноязычного образования.

Из слов Репс и Каллас вырисовывается, что сейчас речь идет об изменениях на начальной ступени образования, то есть о детских садах.

Массового закрытия школ не предусматривается, это ни разу не обсуждалось, подчеркнула Репс, говоря о русских школах.

До следующих выборов осталось два года, что собираются сделать за это время? Каллас сказала, что будет составлен план и найдут деньги, чтобы обучить учителей.

На пресс-конференции возник вопрос по поводу договора центристов с партией "Единая Россия". Репс сказала, что договор никогда активно не работал. По существу, он был забыт.

В заключении Каллас ответила на вопрос об электронных выборах. По ее словам, есть идея, чтобы в будущем можно было бы голосовать с помощью мобильного приложения. К улучшению системы привлекут экспертов в данной области.

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