ВИДЕО | Коалиционные переговоры: к чему реформисты и центристы пришли сегодня?

В четверг темами переговоров были гражданское обшество, правовое государство и государственное управление.

Председатель Партии реформ Кая Каллас отметила, что государственное управление должно быть честным, а распределение денег — прозрачным.

Сегодня обсуждали и борьбу с коррупцией. Для министров вырабатываются инструкции, как избежать конфликта интересов. Установки дадут также политическим советникам министров.

По мнению лидера реформистов, Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) должна получить дополнительные полномочия, ее роль усилят. Это будет записано в коалиционном договоре.

Финансирование связанных с политиками НКО предполагается сделать открытым, так же, как это обстоит с партиями.

Говоря о НКО, имеющих политическую окраску, Каллас отметила, если финансирование будет открытое, то сразу ясно — откуда идут идеи. Но пока всё находится на уровне планов, конкретных предложений по изменению законодательства еще нет.

Более прозрачным хотят сделать и законотворчество. Обсуждается вопрос, что делать с лоббистами и так называемыми "крышевыми" деньгами. Система "крышевых" денег в ее нынешнем виде работает плохо. Но в то же время в каком-то виде региональные инвестиции нужны.

Освобождающиеся деньги будут использованы в том числе и на повышение пенсий, а также на освобождение пенсий от подоходного налога.

Что касается II пенсионной ступени, то обсуждалось возобновление платежей со стороны государства. Здесь ожидают мнение Министерства финансов.

Тему распределения постов и персоналий, по словам Каллас, обсудят в предстоящие дни.

Всеэстонские коронавирусные ограничения: как сказала Каллас, это не обсуждалось. В планах на эту тему поговорить во вторник, когда новое правительство должно вступить в должность. Вторник — тот день недели, когда правительство встречается с научным советом.

Напомним, что нынешнее правительство Эстонии ушло в отставку после коррупционного скандала, связанного с решением правительства выделить компании Porto Franco льготного кредита на 39,4 млн евро.