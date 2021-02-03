03.02.2021, 14:52

ВИДЕО | Кландорф о своих скандальных словах о такси: я исходил из того, что эта женщина — инвалид

 (8)
EST

Вице-мэр Калле Кландорф, вокруг слов которого вчера разгорелся скандал, говорит, что посоветовал пожилой женщине использовать такси, поскольку думал, что она передвигается на инвалидном кресле и в связи с этим имеет право на использование финансируемой городом услуги по таксоизвозу.

Кландорф сказал, что на тот момент, когда он давал тот злополучный комментарий, он не видел передачи Reporter и исходил из того, что женщина передвигается на инвалидной коляске. ”Мне представили ситуацию по-другому, на что я и ответил. […] Я исходил из того, что этот человек имеет недостаток здоровья и передвигается в коляске. Только потом я увидел, как она вышла из такси на своих двоих, без коляски, и шла совершенно нормально”, — заявил вице-мэр.

Что касается уборки дорог в целом, то Кландорф отметил, что соответствующие службы работают круглосуточно, но ресурсы не безграничны. Кроме того, уборка на многих улицах упирается в то, что это частная собственность, осуществлять работы на которой должны владельцы, а не город.

Читайте также:

Кландорф: зимняя уборка накладывает ответственность и обязательства как на город, так и на владельца недвижимости

В присланном позднее пресс-релизе отвечающий за состояние столичных дорог и улиц вице-мэр Калле Кландорф также от имени города приносит извинения за невыполненную работу собственника недвижимости, расположенной на улице Юхкентали — в частности, за не очищенный от снега тротуар, из-за чего было затруднено передвижение по улице нуждающегося в помощи человека. В то же время, вице-мэр призывает собственников недвижимости к выполнению своих обязанностей — содержать прилегающие к дому тротуары чистыми.

”Прошу прощения, если мои слова вызвали ощущение, что город или я лично не заботимся о пожилых людях или других жителях города, которым из-за обилия снега сложно передвигаться по улицам. Конечно, это не так. Во время интервью я исходил из дошедшей до меня на тот момент информации и имел в виду возможность использования социального транспорта, которую город предлагает людям с недостатками здоровья, — сказал Кландорф. — Мы принимаем всю критику, ведь для горожан и участников движения важно, чтобы улицы и тротуары были чистыми, вне зависимости от того, чья это обязанность. Как город в своей деятельности руководствуется законами и обязанностями, так и горожане должны выполнять определенные обязательства как граждане и владельцы недвижимости. В зимний период одна из таких обязанностей — уборка снега”.

”Нам очень жаль, что возникла подобная ситуация. Приносим извинения за частного собственника, который не выполнил свои обязанности, то есть не очистил от снега прилегающий к дому тротуар, в связи с чем жителю города было сложно добраться до медицинского учреждения, — отметил вице-мэр. — Таллинн предлагает нуждающимся услугу социального транспорта. Люди, которые в силу глубокой или тяжелой степени недостатка здоровья не могут пользоваться общественным или личным транспортом, наряду с внеплановыми перевозками, осуществляемыми в определенном объеме бесплатно, имеют возможность пользоваться и услугой такси. Эти расходы в объеме до 190 евро в месяц покрывает город”.

”Договорные партнеры Таллинна 24 часа в сутки и семь дней в неделю прилагают усилия к тому, чтобы содержать дороги в порядке, в том числе, чтобы тротуары, пешеходно-велосипедные дорожки и автомобильные дороги были чистыми. Следует признать, что в условиях продолжительного и интенсивного снегопада мы не можем обеспечить абсолютную чистоту улиц, однако мы круглосуточно работаем ради этого, — подчеркнул Кландорф. — Уже на протяжении нескольких дней в Таллинне наблюдается обильный снегопад, что бросает серьезный вызов фирмам, занимающимся обслуживанием дорог. Уборка снега и противогололедная обработка осуществляются круглосуточно, с улиц уже вывезено свыше 30 000 м3 снега”.

Согласно правилам благоустройства Таллинна, владелец недвижимости должен осуществлять противогололедную обработку, а также очищать от снега и льда тротуар, расположенный между участком недвижимости и проезжей частью. Для борьбы с гололедом можно использовать насыпной материал диаметром 2-6 мм. Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами недвижимости гранитную крошку — об этом можно узнать у районных управ. При желании владелец недвижимости может заказать выполнение работ по благоустройству своей территории (очистка снега и борьба с гололедом) у города за отдельную плату. Соответствующий договор можно заключить с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, если очищаемая пешеходная дорожка примыкает к магистрали, по которой пролегают маршруты общественного транспорта, или же с районной управой — если дорожка граничит с внутриквартальной проезжей частью.

Ведется постоянный мониторинг погодных условий, и при снегопаде или возникновении опасности гололеда вся имеющаяся снегоуборочная техника выходит на улицы. За последние сутки в уборке было задействовано 109 единиц техники, взята в аренду техника для вывоза снега. Также привлечены 36 бригад ручной уборки снега в составе 77 человек. По состоянию на сегодняшний день из города вывезено уже свыше 32 209 м3 снега, из них 5881 м3 — за последние сутки.

Столичные магистрали преимущественно обработаны хлоридами, обслуживаемые городом пешеходно-велосипедные дорожки очищены, работа продолжается в соответствии с уборочными циклами. Поскольку снега много, основные ресурсы направлены на расширение проезжей части и вывоз снега с парковочных мест. Вывозятся сугробы с островков безопасности и перекрестков, а также снег, перемещенный владельцами недвижимости на принадлежащую городу территорию. В последующие дни в приоритете будет расширение полос движения, расчистка парковочных мест, а также дополнительное обслуживание пешеходно-велосипедных дорожек.

Таллинн разделен на пять зон уборки, на которых договорные партнеры города осуществляют уборку снега и противогололедную обработку следующим образом: в центре города (в т.ч. в Старом городе) этим занимается предприятие Tänavapuhastuse AS, в западной и северной части города Eesti Keskkonnateenused AS, в восточной и южной зоне — Tallinna Kommunaalteenused OÜ.

На круглогодичное обслуживание дорожной сети Таллинна в бюджете предусмотрено 16,192 млн евро, на внеплановую уборку дорог заложен резерв в размере 500 000 евро.

С проблемами, касающимися благоустройства, можно обращаться по городскому телефону помощи 14410.

Читайте также: