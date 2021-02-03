ВИДЕО | Кландорф о своих скандальных словах о такси: я исходил из того, что эта женщина — инвалид

Кландорф сказал, что на тот момент, когда он давал тот злополучный комментарий, он не видел передачи Reporter и исходил из того, что женщина передвигается на инвалидной коляске. ”Мне представили ситуацию по-другому, на что я и ответил. […] Я исходил из того, что этот человек имеет недостаток здоровья и передвигается в коляске. Только потом я увидел, как она вышла из такси на своих двоих, без коляски, и шла совершенно нормально”, — заявил вице-мэр.

Что касается уборки дорог в целом, то Кландорф отметил, что соответствующие службы работают круглосуточно, но ресурсы не безграничны. Кроме того, уборка на многих улицах упирается в то, что это частная собственность, осуществлять работы на которой должны владельцы, а не город.

Кландорф: зимняя уборка накладывает ответственность и обязательства как на город, так и на владельца недвижимости

В присланном позднее пресс-релизе отвечающий за состояние столичных дорог и улиц вице-мэр Калле Кландорф также от имени города приносит извинения за невыполненную работу собственника недвижимости, расположенной на улице Юхкентали — в частности, за не очищенный от снега тротуар, из-за чего было затруднено передвижение по улице нуждающегося в помощи человека. В то же время, вице-мэр призывает собственников недвижимости к выполнению своих обязанностей — содержать прилегающие к дому тротуары чистыми.

”Прошу прощения, если мои слова вызвали ощущение, что город или я лично не заботимся о пожилых людях или других жителях города, которым из-за обилия снега сложно передвигаться по улицам. Конечно, это не так. Во время интервью я исходил из дошедшей до меня на тот момент информации и имел в виду возможность использования социального транспорта, которую город предлагает людям с недостатками здоровья, — сказал Кландорф. — Мы принимаем всю критику, ведь для горожан и участников движения важно, чтобы улицы и тротуары были чистыми, вне зависимости от того, чья это обязанность. Как город в своей деятельности руководствуется законами и обязанностями, так и горожане должны выполнять определенные обязательства как граждане и владельцы недвижимости. В зимний период одна из таких обязанностей — уборка снега”.