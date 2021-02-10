ВИДЕО | Кийк в свете шумихи вокруг Спутник V: нет причин искать альтернативы тому, что сейчас Эстония предлагает людям бесплатно

”Надеемся, что это поможет в некоторой степени убедить в людей в том, что те вакцины, которые получили в Эстонии разрешение на продажу, прошли оценку и исследования, они эффективны, надежны и безопасны. Нет никаких причин искать альтернативы вне того, что сегодня государство предлагает людям бесплатно”, — сказал Кийк.

На вопрос о том, какими методами государство намерено достучаться до русскоязычного населения, Кийк ответил, что не бывает такого, что человек потребляет информацию только через один источник, поэтому информация в конечном итоге до него дойдет. Министерство планирует привлечь как различные медиаагенства, так и конкретных людей, имеющих вес в обществе, в том числе русскоязычном.

Когда вакцина Спутник V могла бы попасть европейский рынок? Кийк отметил, что это вопрос Европейскому лекарственному департаменту. Он сказал, что процесс выхода новой вакцины на рынок может длиться не один месяц, хотя в некоторых случаях удавалось уложиться в более короткий промежуток времени. Точный срок могут назвать только соответствующие европейские структуры. Кийк пояснил, что если вакцина получает разрешение на продажу в Европе, то ее можно продавать во всех странах-участницах ЕС. Министр подчеркнул, что сейчас государство предлагает три вида вакцины бесплатно, а если когда-нибудь появятся другие, то не исключено, что их будут предлагать за плату или на определенных условиях.

Вчера RusDelfi писал, что врачи признаются: в русскоязычных частях страны много тех, кто хочет получить российскую вакцину от коронавируса. Также много в Эстонии и тех, кто и вовсе отказывается прививаться.

Руководитель ласнамяэского Центра семейных врачей Medicum Тынис Аллик сказал , что медсестры звонят пациентам, зовут на вакцинацию от коронавируса, а многие русскоговорящие отказываются, так как желают получить российскую вакцину "Спутник V". "Возможно, на них влияет другое инфополе", — признался Аллик. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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